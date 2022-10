PSG - Kommentar zu Kylian Mbappé: So zerstört er seine Karriere

Seit seiner Vertragsverlängerung sorgt Kylian Mbappé regelmäßig für Ärger bei PSG. Nun kamen neue Zahlen ans Licht. Ein Kommentar.

Mbappé gegen Haaland: Noch im vergangenen Sommer gingen alle davon aus, dass das über die nächsten Jahre hinaus das Duell um den Titel des Weltfußballers sein würde. So wie im vergangenen Jahrzehnt Messi gegen Ronaldo.

Mbappé und Haaland standen in der letzten Transferperiode vor dem nächsten großen Schritt in ihrer Karriere. Haaland wechselte schlussendlich zu Manchester City - und schießt seitdem die Premier League kaputt. England liegt ihm zu Füßen.

Mbappé stand kurz vor einem Mega-Transfer zu Real Madrid, entschied sich aber in letzter Sekunde für eine Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain. Seitdem gibt es dort nur Streit und Ärger. Haaland machte sich lange Gedanken, was der richtige Klub für ihn sein könnte und traf danach eine gut begründete Entscheidung.

Mbappé entschied sich für das Geld. Diesen Schluss bestärkt ein neuer Bericht von Le Parisien. Demnach kann Mbappé bis zum Vertragsende 2025 insgesamt 630 Millionen Euro kassieren. Die Zahlen sind obszön: 180 Millionen betrage alleine das Handgeld verteilt auf drei Jahre.

Darüber hinaus könne der 23-Jährige jährlich einen sogenannten Loyalitätsbonus mitnehmen: 70 Millionen im ersten, 80 Millionen im zweiten und 90 Millionen im dritten Jahr. Das reguläre Gehalt betrage jährlich 72 Millionen Euro. Finanziell ausgesorgt hat Mbappé spätestens mit seiner Unterschrift unter diesen Vertrag auf jeden Fall. Gleichzeitig droht er aber, seine Karriere zu zerstören.

Kylian Mbappé: Bei Real Madrid ist die Tür zu

Denn seine weitere Karriereplanung dürfte sich trotz seiner sportlichen Extraklasse schwierig gestalten. Die Tür bei seinem angeblichen Traumverein Real Madrid hat er mit lautem Rumms zugeschlagen. Die Königlichen empfanden seine Last-Minute-Absage als Beleidigung und haben schon öffentlich Abstand von einer Verpflichtung in der Zukunft genommen. In Madrid schielt man stattdessen schon Richtung Haaland, der sich umsichtig eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag bei City schreiben ließ.

Mbappé sorgt unterdessen mit seinem Verhalten in den drei Monaten nach seiner Vertragsverlängerung regelmäßig für Stirnrunzeln. Im Training spielt er die launische Diva: Kommt mal Witze reißend, mal spricht er kein Wort. Mit Co-Star Neymar leistet er sich andauernde Stutenbissigkeiten. Und seine Rolle als "spielender Sportdirektor", die ihm die PSG-Bosse neben all den Millionen auch noch zugestanden, scheint er nach Gutsherren-Art zu interpretieren.

© imago images Seit seiner Vertragsverlängerung sorgt Kylian Mbappé regelmäßig für Ärger bei PSG.

Wo könnte Kylian Mbappé seine Karriere weiterentwickeln?

Wo könnte Mbappé in der Zukunft seine Karriere weiterentwickeln? Laut L'Équipe soll sein Clan einen Wechsel in die Premier League anstreben. Als mögliche Klubs werden Manchester City und der FC Liverpool genannt. Aber: Für Pep Guardiola läuft es mit Haaland blendend, warum sollte er sich mit Mbappé einen teuren Störfaktor ins Team holen? Stress zwischen den beiden Alpha-Stürmern wäre vorprogrammiert.

Ins Konzept von Jürgen Klopp bei den Reds scheint der Franzose mit seinen Allüren auch nicht zu passen. Mbappé hat sich mit seinen Entscheidungen und seinem Verhalten viele Optionen genommen. Vielleicht wird er am Ende erneut für viel Geld bei PSG verlängern und bleibt der Sonnenkönig von Paris.

Mit der zu erwartenden Weltkarriere von Erling Haaland wird Mbappé so aber bald nicht mehr Schritt halten können.