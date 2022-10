PSG: Unvorstellbare Zahlen rund um Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé enthüllt

Kylian Mbappé hat sich für seine Vertragsverlängerung bis 2025 im Sommer bei Paris Saint-Germain fürstlich entlohnen lassen. Angeblich handelt es sich um den größten Kontrakt, der je von einem Profisportler unterschrieben wurde.

Das berichtet Le Parisien. Laut der französischen Tageszeitung kassiert der 23-jährige Stürmer ein Grundgehalt von 72 Millionen Euro pro Jahr. Hinzu soll ein Handgeld von 180 Millionen Euro (aufgeteilt in 60 Millionen jährlich) kommen.

Doch damit nicht genug: Mbappé erhält anscheinend auch noch einen Loyalitätsbonus. 70 Millionen Euro im ersten Jahr, dann 80 Millionen - und 90 Millionen, sollte er seine Option für das dritte Vertragsjahr wahrnehmen.

Das ergibt insgesamt für die drei Jahre genau 636 Millionen Euro. Le Parisien spricht dabei von dem größten Vertrag, den ein Sportler jemals unterschrieben hat. Und trotzdem will er PSG im Winter verlassen.

Mbappé wechselte 2017 von der AS Monaco nach Paris. In der laufenden Saison erzielte er bislang in 15 Pflichtspielen 14 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor.