PSG: Tor nach acht Sekunden! Mbappé stellt Ligue-1-Rekord ein

Frankreichs Stürmerstar Kylian Mbappe hat den Rekord für das schnellste Tour in der Ligue 1 eingestellt. Der 23-Jährige traf am Sonntagabend bereits nach acht Sekunden für Paris St. Germain zur Führung im Auswärtsspiel bei OSC Lille, das letztlich 7:1 (4:0) für die Gäste endete. So früh hatte zuvor Michel Rio im Februar 1992 für Caen gegen Cannes getroffen.

Spitzenreiter PSG hat nach drei Spielen 17:3 Tore auf dem Konto und ist damit sogar noch erfolgreicher als der FC Bayern in Deutschland. Lille hatte erst 2021 die Meistertitel-Serie von PSG unterbrochen.

Mbappe legte in Lille mit dem 6:1 und 7:1 noch zwei weitere Tore nach, zudem trafen seine Co-Stars Neymar und Lionel Messi (je 2) sowie der Ex-Dortmunder Ashraf Hakimi. Der aussortierte Julian Draxler fehlte im Kader.