PSG: Xavi Simons wechselt als Nachfolger von Mario Götze zu PSV Eindhoven

PSV Eindhoven hat einen prominenten Nachfolger für den zu Eintracht Frankfurt abgewanderten Mario Götze gefunden. Wie der Eredivisie-Spitzenklub offiziell mitteilte, kommt Supertalent Xavi Simons ablösefrei von Paris Saint-Germain. Der 19-Jährige unterzeichnete in Eindhoven einen bis 2027 gültigen Vertrag.

PSV-Sportchef John de Jong freute sich über die Verpflichtung des niederländischen Junioren-Nationalspielers: "Wir haben fast alle Spiele gesehen, in denen er in dieser Saison gespielt hat. Neben all den internationalen Spielen, die er für die U19 von Oranje bestritt, sahen wir ihn in der Youth League live in Leipzig, Paris, Brügge, Manchester und gegen Sevilla. Er hat uns überzeugt." Simons habe "das Zeug dazu, ein wichtiger Spieler für PSV zu werden", so de Jong weiter.

Der Teenager verbrachte acht Jahre in der Jugend des FC Barcelona, wo ein großer Hype um ihn entstand. 2018 folgte der Wechsel zu PSG, der von vielen Nebengeräuschen begleitet war. Frankreichs Meister wollte den auslaufenden Vertrag mit Simons gerne verlängern, auch bei Bundesligist Bayer Leverkusen war er als Neuzugang im Gespräch.

In der vergangenen lief Simons neunmal für die PSG-Profis auf, dabei gelang ihm ein Assist. In der Youth League legte der Rechtsfuß mit vier Tore und sechs Vorlagen in sieben Spielen starke Leistungsdaten auf.