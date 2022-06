Lucien Favre offenbar vor Trainerjob bei OGC Nizza - erstes Training bereits geführt?

Lucien Favre wird offenbar neuer Trainer von OGC Nizza. Der 64-Jährige wird laut der französischen Zeitung L'Equipe noch am Montag vorgestellt werden,

Dem Bericht zufolge war Favre bereits auf dem Vereinsgelände des französischen Erstligisten und soll auch bereits eine Trainingseinheit geleitet haben.

Allerdings ist mit Christophe Galtier sein Vorgänger noch gar nicht offiziell weg, auch wenn sein Abschied als beschlossen gilt. Nach Informationen von SPOX uns GOAL wird er Nachfolger von Mauricio Pochettino bei Paris Saint-Germain.

Favre hatte Nizza bereits zwischen 2016 und 2018 betreut. Sein damaliger Assistent Frederic Gioria gehört dem Stab des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund wie schon während der ersten Amtszeit an.

Favre hatte Anfang Juni auch mit Borussia Mönchengladbach über eine Rückkehr an den Niederrhein verhandelt, der Schweizer machte aber einen Rückzieher. Favre wolle "nicht mehr in Deutschland arbeiten", so Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus, der wenige Tage später Daniel Farke als neuen Coach vorstellte.