Messi in die USA? Inter Miami "drängt darauf", den PSG-Star zu verpflichten

Lionel Messi von Paris Saint-Germain ist in den USA heiß begehrt. Inter Miamis Miteigentümer Jorge Mas hat bekannt gegeben, dass sein Team "darauf drängen" werde, Messi zu verpflichten.

Mas deutete dabei an, dass das gute Verhältnis zwischen David Beckham und Messi dabei helfen könnte, einen Vertrag abzuschließen.

"Leo Messi ist immer noch einer der besten Spieler der Welt, seine Fähigkeiten haben nicht abgenommen. David hat eine Beziehung zu ihm und wenn er PSG verlässt, würden wir Lionel Messi gerne als Spieler bei Inter Miami sehen", sagte Mas.

Auch Beckham, der Inter Miami zusammen mit Mas 2018 gegründet hatte, äußerte sich bereits zu einem möglichen Vorstoß: "Ich habe immer gesagt, dass ich will, dass die besten Spieler in unserem Verein und in unserem Trikot spielen, weil es eine gewisse Erwartungshaltung gibt."

Beckham weiter: "Als ich mit diesem Projekt begann, sagten die Leute: 'Dieser Typ kommt, jener Typ kommt, Ronaldo kommt, Messi kommt'. Letzten Endes müssen wir gewinnen, egal ob mit den jungen Spielern oder den Stars."

Messi war erst im Sommer 2021 ablösefrei vom FC Barcelona zu PSG gewechselt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2023. Bislang konnte der 34-Jährige aber nur bedingt an alte Glanzzeiten anknüpfen.