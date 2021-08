Ligue 1: Meister Lille zum Auftakt gedemütigt - PSG am Abend ohne Messi und Neymar

Der französische Meister OSC Lille hat die Saison-Heimpremiere in der Ligue 1 gründlich in den Sand gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Jocelyn Gourvennec unterlag am zweiten Spieltag OGC Nizza mit 0:4 (0:3).

Dabei legte das Team von Christophe Galtier, der kurz nach dem Titelgewinn mit Lille das Traineramt bei Nizza übernommen hatte, einen Blitzstart hin.

Der dänische Nationalspieler Kasper Dolberg sorgte bereits in der ersten Spielminute für die Führung, kurz darauf traf auch Hicham Boudaoui (5.). Amine Gouiri traf per Elfmeter (45.+3) ehe Dolberg für den Endstand sorgte (63.).

Erst Anfang August hatte Lille gegen Paris St. Germain (1:0) noch den ersten Supercupsieg der Vereinsgeschichte gefeiert. Jenes PSG, das im Sommer kräftig aufrüstete und unter anderem Lionel Messi verpflichtete, startet am Abend gegen Racing Straßburg in die neue Saison (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nicht mit dabei sein werden Messi und Sergio Ramos, der aktuell noch an einer Wadenverletzung laboriert.

Messi wird bis Ende August nicht für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen. Das bestätigte PSG-Trainer Mauricio Pochettino. Der sechsmalige Weltfußballer solle vielmehr "Schritt für Schritt" herangeführt und "für sein Debüt fit gemacht werden".

Neben Messi und Ramos werden vermutlich auch Superstar Neymar, Kapitän Marquinhos, Flügelstürmer Angel di Maria und Europameister Marco Verratti gegen Straßburg noch fehlen. Die Stammkräfte waren erst vor Kurzem ins Training zurückgekehrt, nachdem sie bei der Copa America oder der EM im EInsatz waren.