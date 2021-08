PSG bei Stade Brest: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Setzt Paris Saint-Germain seinen Siegeszug fort? Das Starensemble von Mauricio Pochettino tritt am dritten Spieltag der Ligue 1 bei Stade Brest an. SPOX sagt, wie sich die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

PSG bei Stade Brest, Ligue 1: Anstoß, Uhrzeit, Stadion

Zwei Spiele, zwei Siege: Paris Saint-Germain hat sich in der Ligue 1 bis dato keine Blöße gegeben - obwohl in Neymar, Sergio Ramos und Lionel Messi noch drei Top-Stars fehlten. Messi könnte heute zum ersten mal für PSG spielen. "Wir haben den Kader noch nicht festgelegt und werden abwägen, ob Messi dabei sein kann", sagte Trainer Mauricio Pochettino am Donnerstag auf einer Pressekonferenz.

Folgt nach dem 2:1 gegen Troyes und dem 4:2 gegen Racing Straßburg jetzt auch gegen Stade Brest ein Erfolg? PSG gastiert am heutigen Freitag, den 20. August im Stade Francis-Le Ble. Los geht es um 21 Uhr.

PSG bei Stade Brest: Ligue 1 heute live im TV und Livestream

Wird sich das Pflichtspiel der Mannschaft von Trainer Mauricio Pochettino, die noch ohne Ramos (verletzt) und wohl auch Neymar (beide Trainingsrückstand) auskommen muss, in Deutschland live verfolgen lassen? Die Antwort: ja! Allerdings nicht im Free-TV. DAZN besitzt auch weiterhin die Rechte an der Ausstrahlung der französischen Liga und geht dementsprechend heute auf Sendung. Kommentieren wird David Ploch, Experte ist Alexis Menuge.

DAZN verlangt für ein Monatsabo inzwischen 14,99 statt der zuletzt 11,99 Euro, für ein Jahresabo werden wiederum 149,99 statt 119,99 Euro fällig. Die Preis-Erhöhung liegt daran, dass der Anbieter sein Live-Programm durch mehr Bundesliga- (106) und Champions-League-Partien (121) ausbaut.

Wichtig zu wissen ist auch, dass der seit fünf Jahren kostenlose Probemonat zum Oktober wegfällt. Noch besteht also die Chance, ein Abo bei DAZN abzuschließen und die Plattform erstmal 30 Tage lang gratis und vollumfänglich zu testen.

Der Streamingdienst hält neben der Ligue 1, der Bundesliga und der Champions League unter anderem auch die spanische Primera Division und die italienische Serie A bereit.

Im Live-Programm enthalten ist zudem jede Menge US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB) sowie Tennis, Boxen, MMA, Rugby, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts und noch mehr. Das hängt auch damit zusammen, dass sich durch eine Kooperation mit Eurosport auf der Plattform Eurosport 1 und Eurosport 2 streamen lassen.

PSG bei Stade Brest: Ligue 1 heute im Liveticker

Wer kein DAZN-Kunde ist und auch erst einmal keiner werden möchte, der ist zum PSG-Spiel dazu eingeladen, bei SPOX vorbeizuschauen. Hier wird Euch nämlich mit dem Liveticker zu der Begegnung nichts entgehen.

Deutsche abgeschlagen, Top 10 ohne Hakimi: So viel verdienen die PSG-Stars © getty 1/25 Lionel Messi hat sich dem hochdotierten Team von PSG angeschlossen und ist entsprechend auch im Gehaltsgefüge ganz oben eingestiegen. Aber reicht es für den Spitzenplatz? Und wo landen die Deutschen? Wir zeigen das Gehalts-Ranking (Quelle: Marca). © getty 2/25 Platz 24: COLIN DAGBA - rund 1,4 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 3/25 Platz 23: PABLO SARABIA - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 4/25 Platz 23: RAFINHA - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 5/25 Platz 23: LAYVIN KURZAWA - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 6/25 Platz 23: THILO KEHRER - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 7/25 Platz 23: ABDOU DIALLO - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 8/25 Platz 23: JUAN BERNAT - rund 5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 9/25 Platz 17: IDRISSA GUEYE - 7 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 10/25 Platz 16: JULIAN DRAXLER - 7,6 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 11/25 Platz 15: LEANDRO PAREDES - 8,5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 12/25 Platz 15: ANDER HERRERA - 8,5 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 13/25 Platz 13: GEORGINIO WIJINALDUM - 9,8 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 14/25 Platz 13: ACHRAF HAKIMI - 9,8 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 15/25 Platz 11: KEYLOR NAVAS - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 16/25 Platz 11: MARQUINHOS - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 17/25 Platz 11: PRESNEL KIMPEMBE - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 18/25 Platz 11: MAURO ICARDI - 10 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 19/25 Platz 7: ANGEL DI MARIA - rund 14 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 20/25 Platz 6: MARCO VERRATTI - rund 15 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 21/25 Platz 5: SERGIO RAMOS - rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 22/25 Platz 5: GIANLUIGI DONNARUMMA - rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 23/25 Platz 3: KYLIAN MBAPPE - 25 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 24/25 Platz 2: NEYMAR - 36 Millionen Euro Jahresgehalt © getty 25/25 Platz 1: LIONEL MESSI - rund 40 Millionen Euro Jahresgehalt

PSG bei Stade Brest: Ligue 1 heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos

Begegnung: Stade Brest - Paris Saint-Germain

Stade Brest - Paris Saint-Germain Wettbewerb: Ligue 1

Ligue 1 Spieltag: 3

3 Datum: 20. August 2021

20. August 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Stade Francis-Le Ble, Brest

Stade Francis-Le Ble, Brest Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Ligue 1: Aktuelle Tabelle mit PSG