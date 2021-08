Lionel Messi vor Wechsel zu PSG: Alle Entwicklungen im Überblick

Lionel Messi steht vor einem Wechsel zu PSG, noch ist der Transfer allerdings noch nicht fix. Hier gibt es alle Entwicklungen im Überblick.

Hier gibt es alle Entwicklungen zu Lionel Messis Wechsel zu PSG im Überblick.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Lionel Messi: Wildes Gerücht über Last-Minute-Angebot von Barca

Der FC Barcelona hat den Kampf um Lionel Messi angeblich noch nicht ganz aufgegeben und hofft weiterhin darauf, eine Lösung für eine neue Vertragsunterzeichnung zu finden. Das behauptet jedenfalls das katalanische Medium La Porteria von beteve.

Demnach soll Barca nach der emotionalen Abschiedspressekonferenz noch einmal an den Argentinier herangetreten sein und derzeit Gespräche mit Messi führen. Die Klubverantwortlichen sollen sich der Schwere der Aufgabe weiterhin bewusst sein.

Barcelonas neuer Präsident Joan Laporta gab zuletzt noch klar zu verstehen, die Verhandlungen seien "abgeschlossen. Wir können Messi aufgrund der LaLiga-Regeln nicht verpflichten, sie sind bei der Gehaltsgrenze bei uns nicht flexibel".

So könnte das PSG-Dreamteam mit Messi aussehen © getty 1/16 Lionel Messi hat sich in einer emotionalen Pressekonferenz vom FC Barcelona verabschiedet. Der langjährige Barca-Star wird wohl zu Paris Saint-Germain wechseln. In den nächsten Tagen soll er schon den Medizincheck dort absolvieren. © getty 2/16 Messi wird demnach das Starensemble um die weiteren Neuzugänge Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum und Gianluigi Donnarumma in der französischen Hauptstadt verstärken. Doch wie könnte die PSG-Startelf aussehen? © getty 3/16 TOR - Gianluigi Donnarumma: Das Torwart-Wunderkind spielte eine starke EM für Italien und wurde am Ende zum Spieler des Turniers gewählt. Der erst 22-Jährige kommt ablösefrei von Milan und wird die neue Nummer eins. © getty 4/16 ABWEHR - Achraf Hakimi: Der Wechsel von Inter Mailand nach Paris für rund 60 Millionen Euro ist mittlerweile fix. Hakimi bringt PSG auf der rechten Seite eine ganz neue Offensivpower (64 Torbeteiligungen in 179 Spielen). © getty 5/16 Sergio Ramos: Nach 16 Jahren bei Real ist Schluss, Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung führten ins Leere. Ramos, der nicht nur beinhart verteidigt, sondern auch torgefährlich ist, kommt zu PSG für zwei Jahre. © getty 6/16 Presnel Kimpembe: In der vergangenen Saison absoluter Stammspieler bei PSG und sogar Kapitän in Abwesenheit von Marquinhos. Zwar war seine EM nicht gerade berauschend, aber bei PSG wird er eine zentrale Rolle einnehmen. © getty 7/16 Juan Bernat: Dürfte auch weiterhin auf links vor Kurzawa die Nase vorn haben. Seit seiner Ankunft 2018 aus München ist er eine feste Größe und zeigt seine Torgefahr. Verpasste weite Teile der vergangenen Saison und die EM aufgrund eines Kreuzbandrisses. © getty 8/16 MITTELFELD - Marquinhos: Der Brasilianer ist Kapitän von PSG und seit 2013 im Verein. Sein Vertrag läuft bis 2024, er geht also nirgendwo hin, rückt aber womöglich aufgrund des Ramos-Transfers endgültig auf die Sechs. © getty 9/16 Marco Verratti: Der Sechser ist ist seit 2012 in Paris und dort kaum wegzudenken. Der Italiener zählt zu den besten Sechsern Europas und dürfte auch weiterhin gesetzt sein im Mittelfeld. © getty 10/16 Georginio Wijnaldum: Sein Wechsel zu PSG wurde während der EM fixiert. Eine EM, bei der Wijnaldum zeigte, welche Qualität in ihm steckt (3 Tore). Er kommt ablösefrei von Liverpool, wo er Klopps "intelligentester Spieler" war. © getty 11/16 STURM - Kylian Mbappe: Zählt mit 22 Jahren schon zu den besten Stürmern der Welt. Mit 42 Toren in 47 Spielen absoluter PSG-Leistungsträger 20/21. Allerdings will er PSG laut L'Equipe verlassen - spätestens mit Vertragsende 2022. © getty 12/16 Neymar: Um ihn rankten sich lange Zeit Abschiedsgerüchte, allerdings verlängerte er nun bei PSG seinen Vertrag bis 2025. An guten Tagen ist er nicht zu stoppen und auch an schlechten Tagen wird das sehr schwer. Ein Weltklasse-Spieler. © SPOX 13/16 Sollte der kolportierte Messi-Wechsel vonstatten gehen und Mbappe PSG nicht verlassen, würde so wohl die erste Elf aussehen. Diese kann sowohl als 3-4-3 als auch als 4-3-3 agieren. Ein absolutes Brett. © getty 14/16 Mauro Icardi (Angriff): Sollte Mbappe gehen, wäre das zwar ein extrem schmerzhafter Verlust, ganz mit runtergelassenen Hosen stünde PSG aber aufgrund der Anwesenheit von Icardi - immerhin 13 Tore 20/21 - nicht da. © getty 15/16 Angel Di Maria: Der Argentinier ist ein wichtiger Scorer seines Teams (24 Torbeteiligungen in 43 Spielen). Angesichts der Konkurrenz wird er wohl aus dem Team rutschen. Kann aber auch den Achter geben. © getty 16/16 Und die Deutschen? Draxler und Kehrer wurden immer wieder mit nahenden Abschieden aus Paris in Verbindung gebracht. Draxler verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2024, Kehrers läuft ohnehin noch bis 2023. Beide werden es aber schwer haben.

Lionel Messi: Es deutet weiterhin alles auf PSG-Wechsel hin

Folglich darf der Bericht über erneute Verhandlungen zwischen Messi und Barca mit Vorsicht betrachtet werden. Transferexperte Fabrizio Romano will beispielsweise nichts von einem neuen Angebot der Katalanen wissen.

Die Marca geht noch einen Schritt weiter und will aus dem Umfeld Messis erfahren haben, dass an den Gerüchten nichts dran sei.

Folglich deutet weiterhin alles auf einen Wechsel von Messi zu Paris Saint-Germain hin. Bei PSG plant man nach Informationen von SPOX und Goal bereits mit dem 34-Jährigen. Auf die Zukunft von Kylian Mbappe, der aktuell in sein letztes Vertragsjahr geht, würde seine Ankunft keinen Einfluss haben.

Die argentinische Journalistin Veronica Brunati will derweil wissen, dass Messi am Dienstag um 13 Uhr in Paris eintrifft.

Lionel Messi: Wird der PSG-Deal auf Ibiza fix gemacht?

Wie L'Equipe berichtet, soll der Deal zwischen Messi und PSG auf Ibiza fixiert werden.

Der Superstar ist dem Bericht nach am Montag auf die spanische Insel geflogen, um sich mit Verantwortlichen der Pariser zu treffen.

© getty Lionel Messi wird sich wohl PSG anschließen.

