West Ham leiht PSG-Keeper Alphonse Areola aus

Paris Saint-Germain hat Torhüter Alphonse Areola für die kommende Saison an West Ham United verliehen. Das gaben die Hammers am Donnerstag offiziell bekannt. Areola hatte bereits die vergangene Spielzeit leihweise in der Premier League verbracht: Im Kasten des FC Fulham konnte er den Abstieg nicht verhindern.

"Für mich war das die beste Gelegenheit", sagte Areola nach seiner Zusage bei West Ham. In Paris verschärfte die Verpflichtung von Gianluigi Donnarumma von der AC Milan den ohnehin schon harten Konkurrenzkampf zwischen den Pfosten noch einmal enorm.

Areola wählt nun England als Ausweg und landet beim Europa-League-Teilnehmer. "Wir haben einen tollen Kader. Ich habe einige Spiele in der letzten Saison gesehen, deshalb kenne ich das Potenzial und das Talent in der Mannschaft", sagte der 28-Jährige mit Blick auf seinen neuen Klub.

Areola stand in 111 Erstliga-Spielen in Frankreich im Tor, in der Premier League war er bei Fulham der Stammkeeper in der vergangenen Saison. Darüber hinaus absolvierte er drei Länderspiele für Frankreich und stand im Weltmeister-Kader von 2018.