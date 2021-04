Ligue 1: PSG bietet Julian Draxler angeblich Vertragsverlängerung an

Paris Saint-Germain soll Julian Draxler (27) eine Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Arbeitspapiers angeboten haben. Das berichtet L'Equipe.

Bei dem Angebot soll es sich um eine Verlängerung um ein Jahr handeln. Draxler stünde im Falle einer Unterschrift also bis 2022 bei den Franzosen unter Vertrag. Zuletzt war eher mit einem Abgang Draxlers gerechnet worden, dies wäre also durchaus eine Kehrtwende.

In der laufenden Saison kommt Draxler auf 21 Einsätze in der Ligue 1 (4 Tore, 2 Assists), in der Champions League und im Pokal machte er jeweils vier Spiele. In der Königsklasse stand er gegen den FC Bayern im Viertelfinale zweimal in der Startelf, gegen Manchester City (1:2) saß er im Halbfinal-Hinspiel am Mittwoch nur auf der Bank.

Draxler selbst hatte seine Zukunft zuletzt offengelassen. "Das wird sich zeigen. Mein Vertrag läuft aus", sagte er nach dem 3:2 im Hinspiel gegen die Bayern, man werde "zu einem späteren Zeitpunkt sehen, was passiert". Er steht seit 2017 bei PSG unter Vertrag, hatte aufgrund mangelnder Einsatzzeiten aber zuletzt seinen Platz im Nationalmannschaftskader verloren und könnte auch die EM im Sommer verpassen.