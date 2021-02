PSG verliert gegen AS Monaco: Nächster Rückschlag im Titelrennen

Paris Saint-Germain hat das Topspiel gegen die AS Monaco mit 0:2 (0:1) verloren. Sofiane Diop (6.) und Guillermo Maripan (51.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Niko Kovac.

Monaco ließ nur einen Schuss auf das Tor von Benjamin Lecomte zu. Zwar dominierte PSG die Partie über weite Strecken, zwingende Torchancen erarbeitete sich das Team von Mauricio Pochettino trotz rund 75 Prozent Ballbesitz aber nicht.

Monaco beschränkte sich nach der schnellen Führung auf die Defensive. Das 2:0 resultierte aus einer Reihe unzulänglicher Klärungsversuche nach einer Standardsituation. PSG schaffte es nicht, die drückende Überlegenheit in Tore umzumünzen.

Das Zeugnis: Frust. PSG-Superstar Kylian Mbappe, der unter der Woche noch mit einem Dreierpack gegen den FC Barcelona geglänzt hatte, schlug im Zweikampf mit Axel Disasi nach seinem Gegenspieler aus und kassierte mit etwas Glück nur die Gelbe Karte.

Bei PSG saßen die deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer und Julian Draxler zunächst auf der Bank. Draxler ersetzte in der Schlussviertelstunde Mauro Icardi. Auf Seiten der Monegassen stand der Ex-Leverkusener Kevin Volland in der Startelf.

Für PSG war es bereits die sechste Saisonniederlage. Auf Tabellenführer Lille, der seine Pflichtergabe in Lorient souverän mit 4:1 erledigte, sind es nun vier Punkte Rückstand. Auch der Tabellenzweite Olympique Lyon gewann bereits am Freitag mit 2:1 in Brest. Monaco festigte Platz vier in der Tabelle und damit die direkte Teilnahme an der Europa League.

