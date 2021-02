Neymar verletzt! PSG bangt vor CL-Duell mit dem FC Barcelona um seinen Superstar

Knapp eine Woche vor dem Kracher in der Champions League gegen den FC Barcelona bangt Frankreichs Meister Paris Saint-Germain um den Einsatz seines Superstars Neymar. Der Brasilianer verletzte sich am Mittwochabend in der Coupe de France beim Außenseiter SM Caen (1:0) und musste Mitte der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.

Nach zwei härteren Fouls innerhalb kurzer Zeit hielt sich Neymar nach rund einer Stunde mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken Oberschenkel. In der 64. Minute ging es für den Stürmer nicht mehr weiter, er ging vom Spielfeld direkt in die Kabine. Einwechselspieler Kylian Mbappe, normalerweise sein Sturmpartner, ersetzte Neymar.

Vor seiner Verletzung hatte Neymar das 1:0 durch Moise Kean (49.) aufgelegt. Ex-Weltmeister Julian Draxler stand am Mittwochabend ebenso wie Thilo Kehrer in der Startelf.

Neymars neuerliche Verletzung kommt für PSG-Trainer Mauricio Pochettino zur Unzeit. Am 16. Februar trifft der Vorjahresfinalist im Achtelfinalhinspiel der Königsklasse auswärts auf den FC Barcelona. Das Rückspiel in Paris ist für den 10. März angesetzt.

Sollte Neymar gegen seinen Ex-Verein ausfallen, wäre das umso bitterer, da er in seiner Laufbahn immer wieder große Spiele verletzungsbedingt verpasste. Ein Mittelfußbruch kostete ihn zum Beispiel in der Spielzeit 2017/18 das Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid und wegen einer ähnlichen Blessur fehlte er im Januar 2019 beim Ausscheiden im Duell mit Manchester United.

Neymar, der 2017 für die Weltrekordablöse von 222 Millionen Euro von Barca zu PSG gewechselt war, bringt es in dieser Saison auf 17 Pflichtspieleinsätze. Dabei gelangen ihm 13 Tore und fünf Assists.