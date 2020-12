Am heutigen Sonntag kommt es zum Spitzenspiel in der Ligue 1 zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Lyon. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Du willst die Ligue 1 live und in voller Länge sehen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

PSG - Olympique Lyon heute live im TV und Livestream

Der Tabellenführer aus der Ligue 1 empfängt den Tabellendritten Olympique Lyon zum Topspiel. Mit einem Sieg könnte Lyon an PSG vorbeiziehen und dem Vorjahresmeister die Tabellenspitze entreißen. Das Spektakel wird heute Abend live und exklusiv bei DAZN zu sehen sein. Die Übertragung der Partie übernehmen Kommentator Stefan Galler und Experte Alexis Menuge. Los gehts mit der Übertragung einige Minuten vor Anpfiff.

Der Anstoß aus dem Prinzenpark erfolgt um 21.00 Uhr. Der Streaminganbieter DAZN hat aber nicht nur die Ligue 1 im Angebot. Auch alle anderen Top-Ligen Europas könnt Ihr bei DAZN verfolgen, wie beispielsweise die Seria A, Primera Division oder ausgewählte Spiele der Bundesliga. Doch nicht nur Fußballfans sind bei DAZN richtig. Auch US-Sportfans kommen hier voll auf ihre Kosten.

DAZN zeigt live die MLB, NHL und NFL. Alle Sportereignisse sind zudem on demand abrufbar, das bedeutet, wenn Ihr eine Partie verpasst, dann könnt Ihr sie komplett im Re-Live nachschauen. DAZN kostet 11,99 Euro im Monat oder alternativ 119,99 Euro im Jahr. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Probemonat!

PSG - Olympique Lyon heute live: Ort, Datum, Uhrzeit

Datum: 13.12.2020

13.12.2020 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Stadion: Parc des Princes (keine Zuschauer zugelassen)

PSG - Olympique Lyon: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Voraussichtliche Aufstellung von PSG: Navas - Florenzi - Marquinhos - Diallo - Kimpembe - Paredes - Danilo - Verratti - Neymar - Mbappe - Kean

Navas - Florenzi - Marquinhos - Diallo - Kimpembe - Paredes - Danilo - Verratti - Neymar - Mbappe - Kean Voraussichtliche Aufstellung von OM: Lopes - Marcelo - De Sciglio - Denayer - Cornet - Aouar - Bruno - Paqueta - Kadewere - Depay - Ekambi

PSG - Olympique Lyon heute live: Die Vorschau

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Schwergewichten fand vergangenen Sommer statt. Im Finale des Coupe de la Ligue setzen sich die Pariser nach Elfmeterschießen durch. Für Lyon war es die zweite bittere Niederlage, nachdem zuvor im März das Halbfinale im Coupe de France Endstation war. Im Coupe de France ließ PSG seine Klasse aufblitzen und fertigte Lyon mit 5:1 ab, Kylian Mbappe lieferte an diesem Tag einen Hattrick ab.

Nach dem Abbruch der Partie gegen Istanbul am Dienstag konnten die Parisiens am Mittwoch mit einem 5:1 sogar RB Leipzig noch vom Thron der Gruppe H stoßen. Im Ligabetrieb stock der Motor jedoch zurzeit etwas. Nach einer Niederlage in Monaco folgte nur ein Remis gegen Bordeaux, bevor am vergangenen Wochenende gegen Montpellier der neunte Sieg im 13. Ligaspiel gelang.

Bei Lyon läuft derzeit alles nach Plan, die Franzosen sind bereits seit zehn Spieltagen ungeschlagen. Kein Team in der Ligue 1 weist derzeit eine längere Serie dieser Art auf. Zuletzt hat die Elf von Coach Rudi Garcia noch einmal ein Ausrufezeichen gesetzt. Die vergangenen vier Ligaspiele wurden durchgehend gewonnen.

Die Offensive der Lyoner weist nach PSG die beste Offensivausbeute auf. Hauptverantwortliche sind überraschenderweise nicht das Stürmerduo Memphis Depay und Moussa Dembele, sondern die Backups Ekambi und Kadewere. Die beiden knipsten 50% der Tore von Lyon.

PSG - Olympique Lyon: Die vergangenen Begegnungen