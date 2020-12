PSG macht dem FC Barcelona in Rennen um OL-Stürmer Memphis Depay offenbar Konkurrenz

Im vergangenen Sommer stand Memphis Depay bereits vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Nun steigt auch PSG in den Poker um den Niederländer ein.

Paris Saint-Germain ist offenbar ins Rennen um Angreifer Memphis Depay vom französischen Erstligisten Olympique Lyon eingestiegen. Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo berichtet, hofft PSG auf einen ablösefreien Transfer des Niederländers, dessen Vertrag bei OL im kommenden Sommer ausläuft.

Damit tritt der französische Meister in Konkurrenz mit dem FC Barcelona, der bereits seit der vergangenen Transferperiode an einer Verpflichtung Depays arbeitet. So gilt der niederländische Nationalspieler als Wunschtransfer des neuen Barca-Trainers Ronald Koeman, der bereits bei der Elftal mit ihm zusammenarbeitete.

Im letzten Sommer standen die Katalanen bereits kurz vor einer Einigung mit Depay. Die finanziellen Probleme der Blaugrana verhinderten den Transfer jedoch vorerst. Im Winter möchte man nun wohl einen neuen Anlauf wagen.

Im Jahr 2017 wechselte Depay für 16 Millionen Euro von Manchester United nach Lyon, wo er sich schnell zu einem Leistungsträger entwickelte. In der laufenden Spielzeit kommt der 26-Jährige auf sechs Tore und vier Vorlagen in 13 Einsätzen für Les Gones.