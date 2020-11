PSG-Sportdirektor kokettiert trotz finanziellen Problemen mit Transfer von Cristiano Ronaldo: "Paris betritt den Kreis"

PSG-Sportdirektor Leonardo hat sich ungewohnt offen über einen möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo zu Paris Saint-Germain geäußert - und das obwohl er erst am Dienstag von einer schwierigen finanziellen Situation in der französischen Hauptstadt gesprochen hatte.

"Zur Zeit weiß man nicht, was im Fußball passiert", sagte Leonardo im vereinseigenen Klub-TV: "Vielleicht wacht Ronaldo morgen auf und sagt, er möchte woanders spielen. Wer kann ihn kaufen? Es ist ein geschlossener Kreis. Und Paris betritt den Kreis."

Zuvor hatte er jedoch in einem Interview mit Telefoot bezüglich geplanter Vertragsverlängerungen mit Neymar, Kylian Mbappe, Juan Bernat und Angel Di Maria betont, dass die Pariser im Zuge der Coronavirus-Pandemie große finanzielle Einbußen hinnehmen mussten.

"Wir befinden uns in einer schwierigen Situation, es ist wirklich nicht leicht", sagte der 51-Jährige, der zuletzt immer mehr in die Kritik geraten war und nun offenbar mit Äußerungen bezüglich anstehender Vertragsverlängerungen mit den Superstars und der Verpflichtung eines weiteren großen Namens sein angeknackstes Image aufpolieren will.

Gerüchte über einen Abgang von CR7 von Juventus in diesem Sommer waren zuletzt immer häufiger aufgekommen, weil die spanische Sporttageszeitung Sport unter Berufung auf eigene Informationen berichtet hatte, Juve wolle den Portugiesen aufgrund seines hohen Gehalts (31 Millionen Euro pro Jahr) und seines 2022 auslaufenden Vertrags nach der laufenden Saison loswerden.

Juve will CR7 angeblich loswerden: "Absolut nicht wahr"

Das jedoch entbehrt nach Informationen von SPOX und Goal jeglicher Grundlage. "Diese Nachricht ist absolut nicht wahr. Juve will den abgeschlossenen Vertrag respektieren. Sie planen daher nicht, Cristiano zu verkaufen", bestätigte Goal-Korrespondent Romeo Agresti.

Ronaldo war zuletzt nach überstandener Corona-Infektion zurückgekehrt. In den Spielen seit seinem Comeback gegen Ferencvaros, Spezia Calcio und Lazio Rom erzielte er vier Treffer. Gegen die Laziali musste der Portugiese jedoch eine Viertelstunde vor Schluss mit Knöchelproblemen verletzt ausgewechselt werden. Ob CR7 Juve erneut fehlen wird, war zunächst noch unklar.