PSG gegen Olympique Marseille heute live im TV und Livestream

Nachdem die Pariser die Auftaktpartie in der Ligue 1 gegen Aufsteiger RC Lens verloren haben, muss nun gegen das nationale Schwergewicht Olympique Marseille dringend ein Dreier her. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Du willst alle Spiele von PSG live und exklusiv sehen? Dann sichere dir jetzt Deinen kostenlosen DAZN-Probemonat!

PSG gegen Olympique Marseille heute live: Stars fehlen wegen Ibiza-Urlaub

Bei den Parisern hängt der Haussegen wieder einmal schief. Normalerweise erwartet man von hochbezahlten Leistungssportlern ein verantwortungsvolles und vorbildliches Verhalten, das fehlte zuletzt beim Star-Ensemble von Thomas Tuchel aber etwas.

So ist es eben nicht zu erklären, dass zahlreiche Spieler von Paris Saint-Germain in den aktuellen Zeiten einen Partyausflug nach Ibiza unternehmen. Das Resultat dieses Ausflugs kommt als Boomerang zurück, sechs Spieler infizierten sich prompt mit Covid-19 und mussten sich in Selbstisolation begeben. Dabei handelte es sich nicht um irgendwelche Spieler, sondern ausnahmslos um Topstars wie Neymar oder Angel di Maria. Offiziell dürfen sie am Sonntag wieder zur Mannschaft stoßen.

Nach dem französischen Infektionsgesetzt dürfte die Ibiza-Reisegruppe am heutigen Sonntag gegen Olympique Marseille wieder auflaufen, ob Trainer Tuchel das auch in die Tat umsetzt, bleibt fraglich.

PSG gegen Olympique Marseille heute live: Alle Infos zur Partie

Anstoß: 13. September, 21.00 Uhr

13. September, 21.00 Uhr Stadion: Parc de Prince, Paris (5.000 Zuschauer erlaubt)

Parc de Prince, Paris (5.000 Zuschauer erlaubt) Voraussichtliche Aufstellung Marseille: Pele - Amavi, Balerdi, Caleta-Car, Sakai - Kamara, Strootman, Sanson - Payet, Thauvin. Benedetto - Trainer: Villas-Boas

Pele - Amavi, Balerdi, Caleta-Car, Sakai - Kamara, Strootman, Sanson - Payet, Thauvin. Benedetto - Trainer: Villas-Boas Voraussichtliche Aufstellung PSG: Bulka - Kurzawa, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Gueye, Verratti, Sarabia - Kalimuendo Muinga, Ruiz-Atil - Trainer: Tuchel

PSG gegen Olympique Marseille heute live auf DAZN

Das Topspiel zwischen dem Champions League Vizemeister und Halbfinalist wird nicht im öffentlichen Fernsehen zu sehen sein. Dennoch gibt es die Möglichkeit das Spiel live und in voller Länge zu sehen.

Der Streaminganbieter DAZN zeigt ausgewählte Spiele der Ligue 1 live und exklusiv mit deutschem Kommentar. Doch DAZN hat nicht nur die französische Liga im Angebot. Beim "Netflix des Sports" seht Ihr ausgewählte Spiele aus Europas Topligen und auch für Mehrsport-Fans hat DAZN unglaublich viel im Angebot. Ihr verpasst keine Action in UFC, Boxen, NBA, NHL, MLB, NFL, Darts, MotoGP, Rugby, Cricket etc.

Das Beste daran ist, Ihr könnt das Angebot einen ganzen Monat kostenlos testen. Hier gehts zum kostenlosen Probemonat!

PSG gegen Olympique Marseille heute live: OM mit Rückenwind

Marseille konnte das Auftaktspiel gegen Stade Brest knapp mit 3:2 gewinnen und setzte sich an den zehnten Tabellenplatz. Matchwinner in Brest war der junge kroatische Innenverteidiger Duje Caleta-Car, der mit einem Doppelpack maßgeblichen Anteil am Sieg hatte. Auch Florian Thauvin, der bei Bayer 04 Leverkusen hoch im Kurs steht steuerte einen Treffer bei.

Außerdem kann OM mit der Rückkehr von Antreiber und Motivator Dimitri Payet rechnen, der höchstwahrscheinlich in die Startelf zurückbeordert wird.

PSG gegen Olympique Marseille heute live: Der direkte Vergleich

Hier seht Ihr die Ergebnisse der vergangenen Aufeinandertreffen.