Frankreich: Sambia nach COVID-19-Erkrankung auf Weg der Besserung

Der an COVID-19 erkrankte Fußballprofi Junior Sambia vom französischen Ex-Meister HSC Montpellier befindet sich offenbar auf dem Weg der Besserung. Laut Angaben des Klubs kann der 23-Jährige, der am vergangenen Wochenende nach einem positiven Corona-Test in ein künstliches Koma versetzt worden war, das Krankenhaus zeitnah verlassen.

"Alle sind sehr froh, dass es dir besser geht. Wir hoffen, dich bald auf dem Platz zu sehen", schrieb der Verein auf Twitter.

Sambia war in der vergangenen Woche aufgrund von Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert und anschließend als erster Spieler in der Ligue 1 positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Meisterschaft in Frankreich wurde am Donnerstag abgebrochen, nachdem die Regierung ein Verbot für die Wiederaufnahme des Profisports ausgesprochen hatte. Paris St. Germain mit Trainer Thomas Tuchel wurde zum Meister erklärt.