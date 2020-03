Olympique Lyon – Paris Saint-Germain heute live: Livestream, TV, Liveticker

Letzter Schritt auf dem Weg ins Finale: Paris Saint-Germain gastiert heute Abend im Halbfinale des Coupe de France bei Olympique Lyon. Wir sagen Euch, wo das Spiel heute im Livestream übertragen wird.

Olympique Lyon - Paris Saint-Germain im Coupe de France: die Daten

Im Halbfinale des französischen Pokals kommt es heute Abend (Mittwoch, 4. März) um 21.10 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen Olympique Lyon und Rekordpokalsieger Paris Saint-Germain.

Gespielt wird im Groupama Stadium in Lyon. Die 2015 eröffnete Heimspielstätte der Lyonnais weist eine Kapazität von 59.186 Plätzen auf.

Lyon gegen PSG heute live im Livestream anschauen

Neben der französischen Ligue 1 hat sich der Livesport-Anbieter DAZN auch die Rechte am Coupe de France gesichert. Entsprechend überträgt DAZN heute Abend das Halbfinale zwischen Lyon und PSG live. Der Livestream wird einige Minuten vor Spielbeginn starten und mit folgendem Personal besetzt:

Kommentator: David Ploch

David Ploch Experte: Alexis Menuge

Für Fußballfans ist DAZN genau der richtige Ansprechpartner, denn der Sportstreaming-Dienst hat mit den Ligen aus Spanien, Italien und Frankreich sowie deren Pokalwettbewerbe ein großes Repertoire an hochklassigem Fußball zu bieten. Aber auch Sympathisanten anderer Sportarten kommen voll auf ihre Kosten. Football, Eishockey, Darts, Tennis und viele weitere spektakuläre Sportarten haben bei DAZN ihr Zuhause.

Olympique Lyon vs. Paris: Highlights des Coupe de France

Zusätzlich zur Live-Übertragung bietet DAZN Euch wenige Stunden nach Schlusspfiff die Highlights der jeweiligen Partien an.

Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Videos auf dem YouTube-Kanal oder hier bei SPOX anzuschauen.

Lyon gegen PSG: Paris als Macht im Coupe de France

Der zwölfmalige Rekordpokalsieger aus der Hauptstadt geht - wie so oft - als klarer Favorit in die Partie. Das Team von Thomas Tuchel erreichte seit 2015 fünfmal in Folge das Finale und sicherte sich davon vier Mal den Titel.

Allerdings haben auch die Gastgeber einen Grund, daheim mit breiter Brust aufzutreten, denn vergangene Woche schlug man Juventus Turin überraschend mit 1:0 in der Champions League. Zweiter Hoffnungsschimmer für die heimische Equipe ist die Pokalbilanz gegen den Serienmeister: von drei Partien konnten die Lyonnais zwei für sich entscheiden.

Coupe de France: Partien von Lyon und PSG