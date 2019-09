Paris-Bürgermeisterin über Neymar: "Fans werden ihm alles verzeihen, wenn ..."

PSG-Superstar Neymar wird am Wochenende mutmaßlich erstmals seit seinem gescheiterten Transfer zum FC Barcelona wieder für den französischen Meister auflaufen. Mit Spannung wird dabei die Reaktion der Fans erwartet. PSG-Anhänger hatten Neymar vor wenigen Wochen am Rande des Ligaspiels gegen Olympique Nimes (3:0) übel beschimpft. Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sieht den Brasilianer nun in der Bringschuld.

"Er muss dem Team, bei dem er unterschrieben hat, helfen. Paris hat ihn herzlich empfangen", sagte Anne Hidalgo im Interview mit Tele-Loisirs und schob nach: "Es mag vielleicht ein paar Zwistigkeiten mit den Fans geben, aber wenn Neymar uns gibt, wozu er in der Lage ist, werden sie ihm alles verzeihen."

Dabei spielte Hidalgo eben sowohl auf die gescheiterte Rückkehr Neymars zu Barca als auch auf die bisherigen Misserfolge in der Königsklasse an. Seit der Ankunft des 27-Jährigen in Paris im Sommer 2017 gelang es PSG nicht, über die Runde der letzten 16 hinauszukommen.

"Wir lieben dich. Du musst alles geben um uns zu helfen, die Champions League zu gewinnen", so die direkte Ansprache der Bürgermeisterin an den Brasilianer.

Tabellenführer PSG trifft am fünften Spieltag der Saison im Prinzenpark auf Racing Straßburg (Samstag, 17.30 Uhr im LIVE-TICKER).