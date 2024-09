"Verbaler Dünnpfiff": Knallharte Abrechnung mit Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag

Ten Hag: "Wir hatten unsere Chancen"

Manchester geriet gegen Tottenham bereits in der 3. Minute durch Brennan Johnson in Rückstand. Noch vor der Halbzeit flog Kapitän Bruno Fernandes (42.) nach einem unnötigen Foul mit der Roten Karte vom Platz. Nach dem Seitenwechsel machten Dejan Kulusevski (47.) und Dominic Solanke (77.) den Deckel drauf.

"Klar, es war ein schlechter Start ins Spiel, Tottenham war dominant, wir konnten kein richtiges Pressing aufbauen und haben auch im Ballbesitz viele Fehler gemacht", meinte ten Hag nach der Partie bei Sky Sports: "Aber wir hätten zurück ins Spiel kommen können, denn wir hatten unsere Chancen." Das sah Sutton ganz anders.

Für die Red Devils geht es am Donnerstag in der Europa League mit dem Spiel beim FC Porto weiter. Drei Tage später steht in der Liga ein Auswärtsspiel bei Aston Villa an.