"Schlimmer als die erste Halbzeit geht es nicht": Manchester United und Erik ten Hag bekommen nach Horrorauftritt gegen Tottenham ihr Fett weg

Manchester Uniteds ehemaliger Kapitän Gary Neville hat nach der deutliche Heimpleite des englischen Rekordmeisters in der Premier League gegen Tottenham Hotspur (0:3) scharfe Kritik geäußert. Der Ex-Nationalspieler fand deutliche Worte zur Leistung der Spieler und auch zum umstrittenen Teammanager Erik ten Hag.

Neville sprach bei Sky Sports von einem "schockierenden und ernüchternden Nachmittag". Er schlug vor, dass die Spieler am Montag ein Meeting ohne ten Hag abhalten, um "zu entscheiden, was sie eigentlich wollen". Es müsse nun ein Ruck durch die Kabine gehen. "Schlimmer als die erste Halbzeit geht es nicht. (…) Das ist ein wirklich übler Tag für ten Hag", so Neville.

Sein Experten-Kollege Jamie Redknapp meinte gar, ten Hag tue ihm "leid". Die Mannschaft sei "peinlich" und habe "ihren Tiefpunkt erreicht".

United war den Spurs in Old Trafford in allen Belangen unterlegen. Zu allem Überfluss flog auch noch Kapitän Bruno Fernandes wegen rohen Spiels mit der Roten Karte vom Platz. "Das fasst United in der ersten Hälfte perfekt zusammen. Es war eine absolute Schande", so Neville. Er führte fort: "Eine der schlechtesten Leistungen, die ich unter ten Hag gesehen habe. Und das will schon etwas heißen. Es war schlimm und ich bin schockiert darüber, wie tief sie gesunken sind."

Ten Hag, seit 2022 im Amt, war bereits im Sommer nach einer durchwachsenen Vorsaison angezählt. Die neuen Mitbesitzer Uniteds um Sir Jim Ratcliffe sprachen dem Niederländer aber nach eingehender Analyse das Vertrauen aus und hielten an ihm fest. Nach dem schwachen Start in diese Spielzeit steht ten Hag nicht nur bei Neville, sondern auch bei großen Teilen der Fans schwer in der Kritik.