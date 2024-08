Neun weitere Jahre Chelsea?! Blues belohnen Topstar Cole Palmer offenbar mit irrer Vertragsverlängerung

Palmers herausragende Leistungen brachte ihm die Auszeichnung als bester junger Spieler der zurückliegenden Premier-League-Saison ein.

Auch auf der Shortlist für den begehrten PFA Player's Player of the Year Award, den Preis des besten Spielers des Jahres, der von den Profis selbst gewählt wird, taucht sein Name neben Superstars wie Erling Haaland oder Rodri auf. Auch bei der Europameisterschaft wusste Palmer zu überzeugen, auch wenn er vom damaligen Nationaltrainer Gareth Southgate nur als Joker eingesetzt wurde.

Palmer und Chelsea eröffnen die Saison der Premier League ausgerechnet gegen Meister Manchester City, Palmers Ex-Klub. Das Spiel steigt am 18. August an der Stamford Bridge in London.