43 Spieler - und Todd Boehly kauft weiter: Der Kader des FC Chelsea ist ein Kuriosum

Mindestens sechs Spieler müssen weg

Denn die Kader-Registrierungs-Regeln der englischen Premier League erlauben nicht so viele Spieler in einem Kader. Anders als in Deutschland, wo die Kadergröße nach oben nicht begrenzt ist, dürfen in England nur 25 Spieler über 21 Jahren (vor dem 1. Januar 2003 geboren) registriert werden. Davon müssen mindestens acht Spieler sogenannte "Homegrown"-Spieler sein, das heißt bis zu der Saison, in der sie 21 Jahre alt geworden sind, drei Jahre in England oder Wales gespielt haben.

Mit der Eigengewächs-Regelung hat der FC Chelsea immerhin keine Probleme: 16 der Ü21-Spieler im Kader erfüllen dieses Kriterium. Doch nur zwölf der 43 Spieler sind unter 21. Das bedeutet: 31 Ü21-Spieler müssen auf 25 Kaderplätze geschrumpft werden - und für jeden zukünftigen Neuzugang, der älter als 21 ist, muss ein weiterer Spieler gehen. Kommt also etwa Félix, müsste Chelsea sieben Spieler aussortieren.

Obendrauf könnten die Blues ihren Kader dann noch mit Jugendspielern auffüllen. Die zwölf Spieler, die keinen der 25 Kaderplätze in Anspruch nehmen, sind:

Levi Colwill (21, Innenverteidiger)

Bashir Humphreys (21, Innenverteidiger)

Romeo Lavia (20, Defensiver Mittelfeldspieler)

Lesley Ugochukwu (20, Defensiver Mittelfeldspieler)

Renato Veiga (21, Defensiver Mittelfeldspieler)

Carney Chukwuemeka (20, Zentraler Mittelfeldspieler)

Cesare Casadei (21, Zentraler Mittelfeldspieler)

Omari Kellyman (18, Offensiver Mittelfeldspieler)

Diego Moreira (20, Linksaußen)

Angelo (19, Rechtsaußen)

Deivid Washington (19, Mittelstürmer)

Marc Guiu (18, Mittelstürmer)

Dass sie keinen der 25 Kaderplätze belegen, bedeutet aber auch: Leihen dieser Spieler bringen Chelsea zwar einen kleineren Kader, aber zumindest bei den Registrierungs-Regeln der Premier League nicht weiter. Die Verkäufe müssen unter den älteren Spielern zu finden sein. Und selbst dann ist nicht garantiert, dass alle Spieler in einem möglichen Kader für die Europa Conference League Platz hätten. Denn dort werden nur U21-Spieler, die schon mindestens zwei Jahre im Verein sind, von der Registrierungspflicht im 25er Kader ausgenommen. Lavia, Ugochukwu, Veiga, Kellyman, Moreiro, Angelo und Washington würden also auch hier um die regulären 25 Kaderplätze kämpfen. Um den vollen Kader für die Conference League zu registrieren, müssten sogar 13 Spieler gehen.