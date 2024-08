EM-Shootingstar im Visier! Gibt der FC Liverpool über 30 Millionen Euro für eine Nummer zwei aus?

Laut Informationen des spanischen Newsportals Relevo soll Liverpool an Keeper Giorgi Mamardashvili Interesse zeigen. Der georgische Nationaltorhüter lieferte bei der Endrunde in Deutschland ausgezeichnete Leistungen ab. Aktuell steht er noch beim FC Valencia in der Primera Division unter Vertrag.

Die Reds sollen demnach bereit sein, eine Ablösesumme von mehr als 30 Millionen Euro für Mamardashvili zu zahlen. Verantwortliche der beiden Vereine sollen sich noch im Laufe dieser Woche treffen, um über einen Transfer zu sprechen.

Der 23-Jährige würde dem Bericht zufolge jedoch nicht auf Anhieb am Status von Alisson als Nummer eins rütteln. Der 31-jährige Brasilianer bleibe vielmehr gesetzt, noch ein Jahr wollen die Nordengländer mit Alisson weitermachen.

Für Mamardashvili komme nach einem Wechsel ein einjähriges Leihgeschäft in Frage. Auch ein potentieller Abnehmer wird von Relevo bereits genannt: der AFC Bournemouth.

Mamardashvili galt bereits im vergangenen Transfersommer als heißes Eisen auf dem Markt. Damals war vor allem der FC Bayern München an ihm dran und stand kurz davor, den Mann aus Tiflis zu verpflichten. Das verriet Mamardashvili in einem Interview.

"Mein Wechsel zu Bayern München war im letzten Sommer schon fast durch. Mein Agent war mit meinem Vater in München, um eine Wohnung zu finden. Aber soweit ich weiß, haben sie sich am Ende geweigert, 35 Millionen für mich zu zahlen", so der georgische Nationaltorhüter.

Auch während der EM hatte Relevo berichtet, Valencia habe eine erneute Anfrage der Bayern wegen Mamardashvili erhalten. Der Keeper steht bei den Spaniern noch bis 2027 unter Vertrag.