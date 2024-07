Für knapp 80 Millionen Euro: Julián Álvarez will Manchester City angeblich verlassen

Demnach möchte der argentinische Nationalspieler eine neue Herausforderung annehmen. Zudem will er mit seiner Familie künftig in wärmeren Gefilden als im Norden Englands leben. ManCity soll für einen vorzeitigen Wechsel des 24-Jährigen umgerechnet rund 77 Millionen Euro verlangen.

Anfang Juni wurde der frühere Spieler des argentinischen Traditionsklubs River Plate mit einem Wechsel zu Atlético Madrid in Verbindung gebracht. Die Ablöseforderung von Manchester liegt jedoch deutlich außerhalb der Preisvorstellungen der Madrilenen.

Bei den Rojiblancos hoffe man daher, den vom FC Barcelona umworbenen João Félix in den kommenden Wochen verkaufen zu können, um sich Alvárez leisten zu können. Der Vertrag des 36-maligen Nationalspielers in Manchester läuft noch bis 2028.

Obwohl er hinter Erling Haaland oftmals nur die zweite Geige spielt, kam Alvárez in der vergangenen Spielzeit auf 19 Tore und 13 Vorlagen in 54 Pflichtspielen für City. Seit seinem Wechsel im Januar 2022 für 21,4 Millionen Euro erzielte der Angreifer bislang 36 Treffer in 103 Pflichtspielen. Zudem bereitete er 18 Tore vor.