Zwei Aufstiege in Folge! Wird ein Überraschungskandidat neuer Trainer beim FC Chelsea?

Das geht aus einem Bericht der englischen Tageszeitung Guardian hervor. Demnach wollen Todd Boehly und Clearlake Capital, die Eigentümer der Londoner, mit dem Aufsteiger wegen McKenna verhandeln. Bei den Tractor Boys besitzt der 38-Jährige noch einen Vertrag bis 2028.

Neben McKenna soll auch Enzo Maresca, Trainer von Aufsteiger Leicester City, bei Chelsea in der engeren Auswahl sein, heißt es weiter. An McKenna wiederum sind offenbar auch Manchester United und Brighton & Hove Albion, das sich zuletzt von Roberto de Zerbi trennte, dran.

McKenna führte Ipswich mit 96 Punkten aus 46 Spielen zum ersten Aufstieg in die Premier League seit 22 Jahren. Seine Mannschaft landete damit auf Platz zwei, einen Zähler hinter Meister Leicester.

McKenna, der 2009 als Spieler von Tottenham Hotspur seine Karriere aufgrund einer langwierigen Hüftverletzung beenden musste, arbeitete vor seiner Zeit bei Ipswich als Scout, U18-Coach und schließlich Co-Trainer von Manchester United. In dieser Zeit assistierte er Ole Gunnar Solskjaer (168 Spiele), José Mourinho (24 Spiele), Michael Carrick (drei Spiele) und Ralf Rangnick (drei Spiele).

2021 schloss sich der Ire Ipswich an. Dort stand er bislang in 201 Pflichtspielen an der Seitenlinie und kommt dabei auf einen starken Punkteschnitt von 2,01. Erst in der Saison zuvor war den Ostengländern der Aufstieg aus der League One in die Championship gelungen.