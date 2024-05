Wird der Weg ins Tor bald frei? Stefan Ortega könnte Manchester Citys neue Nummer eins werden

Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, könnte Stammtorwart Ederson nämlich den Verein verlassen. Diese Möglichkeit bestehe dann, sollte ein gutes Angebot für den Brasilianer bei den Citizens eintreffen. In diesem Falle wäre der neue englische Meister bereit, den 30-Jährigen trotz Vertrags bis 2027 zu verkaufen.

Zudem sollen bereits Vereine aus Saudi-Arabien Interesse an Ederson bekunden. Der Keeper will sich mit seiner Zukunft jedoch erst nach Saisonende beschäftigen und anschließend eine Entscheidung treffen. Am Samstag trifft City um 16 Uhr im FA-Cup-Finale auf den Stadtrivalen Manchester United.

Sollte Ederson den Verein verlassen, würde nach derzeitigem Stand der Ex-Bielefelder Ortega auf den Posten als Nummer eins rutschen. Anfang April hatte der 31-Jährige allerdings seine Zukunft bei Manchester offengelassen und betont, dass er sorgfältig abwägen müsse, ob er zur neuen Spielzeit einen Wechsel anstrebt.

Seit seinem Wechsel 2017 für 40 Millionen Euro nach Manchester stand Ederson bislang in 332 Pflichtspielen für die Nord-Engländer im Tor. 155-mal blieb er dabei ohne Gegentreffer.

Ortega wechselte 2022 überraschend von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld ablösefrei zu City. 33 Pflichtspiele bestritt er seitdem, in 17 Partien davon hielt Ortega seinen Kasten sauber. Zuletzt war ihm beim Duell gegen die Tottenham Hotspur, als er aufgrund einer Verletzung von Ederson eingewechselt wurde, beim Stand von 1:0 für Man City eine starke Parade gelungen.