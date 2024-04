Mikel Arteta vom FC Arsenal verrät Details zur Verpflichtung von Kai Havertz: "Es ist nicht meine Entscheidung"

Hai Havertz beim FC Arsenal mit Formhoch

In den vergangenen 14 Pflichtspielen traf Havertz siebenmal. Insgesamt steht er in dieser Spielzeit nach 47 Einsätzen bei zwölf Toren und fünf Assists.

Somit hat der ehemalige Leverkusener auch maßgeblichen Anteil an der Tabellenführung von Arsenal in der Premier League. Mit einem Sieg über die Spurs kann der Vorsprung auf Manchester City auf vorerst vier Punkte ausgebaut werden. Die Skyblues können am Sonntag, wenn es gegen Nottingham Forest geht, jedoch nachziehen. Zudem hat das Team von Pep Guardiola ein Spiel weniger auf dem Konto.

Das Formhoch kam für Havertz zum genau richtigen Zeitpunkt. Bei der Europameisterschaft im eigenen Land diesen Sommer darf er sich berechtigte Hoffnungen auf einen Stammplatz machen.

Zuletzt gab ihm Bundestrainer Julian Nagelsmann den Vorzug vor Niclas Füllkrug (BVB) im Sturm der deutschen Nationalmannschaft.