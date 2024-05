Raphaël Varane nach Abschied von Manchester United vor Wechsel zu Überraschungsklub?

United hat in dieser Saison noch zwei Spiele zu absolvieren: Am Sonntag steht das letzte Ligaspiel bei Brighton & Hove Albion an, am 25. Mai kommt es dann im FA-Cup-Finale zum Duell mit Manchester City.

Ob Varane dabei mitwirken kann, ist allerdings zweifelhaft: Seit über einem Monat fällt er mit einer Muskelverletzung aus.