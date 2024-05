Mit diesem Geständnis überrascht Jürgen Klopp die Fans des FC Liverpool

In einem Gespräch mit dem Podcast The Anfield Wrap sagte Klopp über seine Zeit in der Stadt Liverpool: "Ich habe die Stadt nur vier oder fünfmal besucht. Zweimal auf einem Lastwagen."

Die beiden von Klopp erwähnten Besuche auf dem Lastwagen fanden 2019 nach Liverpools Champions-League-Triumph und 2022 statt, als die Mannschaft den Gewinn des FA Cups und des Carabao Cups feierte.

In den sozialen Medien reagierten Liverpooler Anhänger auf Klopps Kommentar. Ein Fan schrieb beispielsweise: "Das ist irgendwie seltsam, wo er doch schon seit neun Jahren hier ist."

Ein anderer schrieb bei X: "Glaubst du wirklich, dass er versuchen wird, in Liverpool herumzulaufen? Er würde sich nicht bewegen können."