"Extrem überrascht und verärgert": Nächster Wettskandal in der Premier League?

Die FA teilte in einer Erklärung mit: "Lucas Paqueta von West Ham United wurde wegen Fehlverhaltens in Verbindung mit mutmaßlichen Verstößen gegen die FA-Regeln E5 und F3 angeklagt.

Dem Spieler werden vier Verstöße gegen die FA-Regel E5.1 in Bezug auf sein Verhalten in den Premier-League-Spielen gegen Leicester City am 12. November 2022, Aston Villa am 12. März 2023, Leeds United am 21. Mai 2023 und AFC Bournemouth am 12. August 2023 zur Last gelegt.

Der Vorwurf: Er soll unmittelbar versucht haben den Verlauf, die Durchführung oder einen anderen Aspekt dieser Spiele zu beeinflussen, indem er absichtlich versucht hat, eine Karte vom Schiedsrichter zu erhalten, um den Wettmarkt zu beeinflussen, damit eine oder mehrere Personen von den Wetten profitieren können.

Lucas Paqueta wurde außerdem wegen zweier Verstöße gegen die FA-Regel F3 angeklagt, weil er sich nicht an die FA-Regel F2 gehalten haben soll."