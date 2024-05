Phil Fodens Fabelsaison bei Manchester City: Der Mann für die großen Momente und weiten Schüsse

© getty

Phil Foden bei Manchester City: Eine Identifikationsfigur für die Fans

Foden stammt aus Greater Manchester und gehört seit 2009, also seit seinem neunten Lebensjahr, Manchester City an. Noch mehr: Er hat bislang lediglich unter einem einzigen Trainer im Seniorenbereich gespielt. Dass es sich dabei ausgerechnet um Guardiola handelt, der technisch versierte Mittelfeldspieler mit besonderen Eigenschaften bis heute - und trotz aller Veränderungen in seiner taktischen Herangehensweise - verehrt, ist für Foden ein Glücksfall. Guardiola sagte vor der Partie gegen West Ham, dass Foden nun mehr denn je in der Lage wäre, Spiele selbst zu entscheiden. Gesagt, getan.

Fast hätte Foden noch einen dritten Treffer in der ersten Spielhälfte am Sonntag draufgepackt. Lediglich der teils stark aufspielende Hammers-Schlussmann Alphonse Areola verhinderte den Hattrick. West Ham kam dank Mohammed Kudus nochmal in die Partie zurück, aber Rodri, ein weiterer Mittelfeldstar, stellte in der 59. Minute den vormaligen Abstand wieder her. Foden hat derweil wieder unter Beweis gestellt, dass er in den ganz wichtigen Momenten nicht abtaucht. So wie auch bei seinen zwei Toren für das City-Comeback gegen Manchester United im März oder seinen Treffern im Estadio Santiago Bernabéu und anderen Stadien.

Für die Anhänger von City, bei denen es sich in der Mehrheit und trotz des jahrelangen Engagements von Abu Dhabi trotzdem um ganz normale Menschen aus Manchester und Umgebung handelt, wie man beim Platzsturm am Sonntag wieder sah, ist es umso schöner, dass ein Junge aus Stockport - zwölf Kilometer vom Etihad Stadium entfernt - immer häufiger der große Matchwinner ist. Erling Haaland und Co. in allen Ehren, ein wenig Fußballromantik kann nie schaden.