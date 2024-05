"Plötzlich ist die ganze Organisation weg": Jürgen Klopp übt Selbstkritik nach Liverpool-Einwechslungen gegen Tottenham Hotspur

Bajcetic war eine der Liverpooler Entdeckungen der Saison 2022/23. Er absolvierte 21 Partien und stand unter anderem im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid in der Startformation.

In dieser Spielzeit verpasste er wegen einer schweren Wadenverletzung allerdings satte 41 Pflichtspiele und kam erst in drei Partien der Liverpool-Profis zum Einsatz. Gegen Tottenham lief der 19-Jährige dabei zum ersten Mal wieder in der Premier League auf.

Liverpool hat noch zwei Spiele in dieser Saison vor der Brust: Ein Auswärtsspiel bei Aston Villa und Jürgen Klopps letztes Heimspiel an der Anfield Road gegen die Wolverhampton Wanderers am letzten Spieltag.