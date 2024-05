"In den kommenden Tagen oder Wochen wird etwas verkündet": Trainer deutet Wechsel zum FC Liverpool an

© Getty

FC Liverpool muss für Arne Slot wohl neun Millionen Euro bezahlen

Slot steht bei Feyenoord Rotterdam noch bis 2026 unter Vertrag. Dem Vernehmen nach muss Liverpool eine Ablösesumme in Höhe von neun Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Bonuszahlungen für den 45-jährigen Niederländer aufbringen.

Slot hatte Feyenoord 2021 übernommen und mit seiner guten Arbeit bei dem Traditionsklub auch international für Aufsehen gesorgt. 2023 führte er Feyenoord zum Gewinn des niederländischen Meistertitels, in der laufenden Saison gelang der Triumph im Pokal.