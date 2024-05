Phil Foden räumt die höchste Premier-League-Auszeichnung ab! Manchester-City-Star schlägt Erling Haaland und Arsenals Rekordmann

Phil Foden setzt City-Serie fort

Der 23-jährige Foden spielt aktuell die beste Saison seiner noch jungen Karriere. Wettbewerbsübergreifend verbuchte der vielseitige Flügelspieler 25 Tore und elf Assists. Foden leistete damit einen womöglich entscheidenden Beitrag für Citys vierten Meistertitel in Folge. Zudem stehen der Linksfuß und seine Skyblues im Endspiel des FA Cups. Nach Kevin De Bruyne (2020, 2022), Rùben Dias (2021) und Erling Haaland geht die Auszeichnung zum fünften Mal in Serie an einen Spieler von Manchester City.

Am letzten Spieltag der Premier League treffen Foden & Co. am Sonntag (17 Uhr) im eigenen Stadion auf West Ham United. Mit einem Sieg macht Tabellenführer City angesichts von zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger Arsenal definitiv perfekt.