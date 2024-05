Novum nach über 150 Jahren! Zwei Youngster von Manchester United erreichen im FA-Cup-Finale historischen Meilenstein

Der 19-jährige Garnacho traf in der 30. Minute zur Führung für United, kurz darauf konnte der ebenfalls 19-jährige Mainoo erhöhen (39. Minute).

Damit haben zum allerersten Mal in der Geschichte und seit dem ersten FA-Cup-Finale im Jahr 1872 - also vor 152 Jahren - zwei unterschiedliche Teenager in einem Endspiel des englischen Pokalwettbewerbs getroffen.

Mainoo ist mit 19 Jahren und 36 Tagen nun zudem der jüngste englische Torschütze in einem FA-Cup-Finale seit John Sissons, der 1964 im Alter von 18 Jahren und 215 Tagen für West Ham getroffen hatte.

Für Mainoo war es der 32. Pflichtspieleinsatz für Uniteds erste Mannschaft in dieser Saison (fünf Tore). Garnacho kam indes auf zehn Treffer in 50 Einsätzen.

Mainoo, der im März sein Länderspieldebüt für England gefeiert hatte, steht im vorläufigen Kader der Three Lions für die EM im Sommer. Auch für Garnacho steht noch ein großes Turnier an, der Offensivmann hat es in Argentiniens Aufgebot für die Copa América geschafft.