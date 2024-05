"Für immer?" Entscheidung über Zukunft von Pep Guardiola bei Manchester City offenbar gefallen

Auch ohne weitere Trophäe trotzten Tausende City-Fans den sintflutartigen Regenfällen, um ihre Helden am Sonntag in offenen Bussen durch Manchester fahren zu sehen. Allerdings waren es deutlich weniger als bei der Parade im vergangenen Jahr, als Guardiola und Co. das Triple aus Premier League, Champions League und FA Cup geholt hatten. "Wir werden nächste Saison wieder zurückkommen", sagte Guardiola und versprach: "Den FA Cup werden wir holen."

Unter Guardiola hat City sechs der letzten sieben Premier-League-Titel gewonnen, doch nun könnte das Ende der Ära des ehemaligen Trainers vom FC Barcelona und des FC Bayern in Manchester eingeläutet werden.