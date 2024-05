"Das verspreche ich": Mesut Özil gibt dem Erzfeind sein Wort

"Heute Abend das erste Mal: COME ON YOU SPURSSS!!", schrieb Özil bei X und schob nach: "Wenn Tottenham dieses Spiel nicht verliert, dann mache ich mich nie wieder über sie lustig ... Das verspreche ich."

Sollte Tottenham gegen City tatsächlich nicht verlieren, würde Özils Ex-Klub Arsenal als Tabellenführer der Premier League in den letzten Spieltag gehen. Dann könnten die Londoner mehr denn je vom Gewinn der ersten englischen Meisterschaft seit 2004 träumen.

Bei einem Sieg Citys hingegen zöge die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola an Arsenal vorbei und hätte die Titelverteidigung am letzten Spieltag (19. Mai) in der eigenen Hand, wenn man zuhause auf West Ham trifft.

Bei Punktgleichheit hätte nach aktuellem Stand Arsenal die Nase vorne, da die Gunners die etwas bessere Tordifferenz aufweisen. Am letzten Spieltag bekommen sie es zuhause mit Everton zu tun.