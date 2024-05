Feuerwerk-Fauxpas vor Kracher zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City

Laut BBC-Reporter Simon Stone reiste City nämlich erst am Dienstagmorgen von Manchester nach London.

Die Aktion der Arsenal-Fans, die gegen zwei Uhr nachts mehrere Feuerwerkskörper vor einem Londoner Hotel zündeten, schlug damit also wohl fehl. Intention der Gunners-Anhänger war es natürlich, Citys Stars vor dem Spiel bei Arsenals Stadtrivale Tottenham um deren Nachtruhe zu bringen.

Ausgerechnet Arsenals Erzfeind Tottenham kann am Dienstagabend möglicherweise dafür sorgen, dass die Gunners am Saisonende ihren ersten englischen Meistertitel seit 2004 gewinnen.

Mit einem Sieg bei Tottenham würde City an Arsenal vorbeiziehen und könnte im Heimspiel gegen West Ham am letzten Spieltag (Sonntag, 19. Mai) dann alles klar machen. Gewinnt die Elf von Trainer Pep Guardiola bei den Spurs allerdings nicht, würde Arsenal an der Tabellenspitze bleiben und hätte den Titel am Sonntag zuhause gegen Everton in der eigenen Hand.