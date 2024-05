"Leere im Maschinenraum": Pep Guardiola trauert Ilkay Gündogan offenbar noch immer nach

National läuft es für City aber auch ohne Gündogan prächtig. Der Titelverteidiger steht im Finale des FA Cups und hat auch wieder gute Karten auf den Gewinn des Titels in der Premier League. Auf dem Weg dorthin steht am Samstag das Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers an.

Gündogan und seine Blaugrana treffen derweil am selben Tag auswärts auf den FC Girona. Sie brauchen dringend einen Sieg, um die minimale Chance auf eine Verteidigung des Meistertitels in LaLiga aufrechtzuerhalten.