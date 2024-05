"Genügend Zeit, über seine Zukunft nachzudenken": Roberto De Zerbi verlässt Brighton & Hove Albion - Weg frei für den FC Bayern München

Bald beim FC Bayern? De Zerbi erklärt seinen Abschied

De Zerbi selbst erklärte, über den Abschied "traurig" zu sein. "Aber ich bin sehr stolz auf das, was meine Spieler und Mitarbeiter mit der Unterstützung aller im Verein und unserer großartigen Fans in den vergangenen zwei historischen Spielzeiten erreicht haben. Wir haben uns darauf geeinigt, meine Zeit in Brighton zu beenden, damit der Verein und ich unsere Arbeit so fortsetzen können, wie es für jeden von uns am besten passt, indem wir unseren eigenen Ideen und Visionen sowie unseren beruflichen und menschlichen Werten folgen", sagte er.

Und weiter: "Ich habe die zwei intensiven und herausfordernden Jahre in der Premier League sehr genossen, nicht zuletzt, weil ich in dieser Saison an vier großen Wettbewerben teilgenommen habe. Wenn ich jetzt aufhöre, kann ich mir eine Pause gönnen, bevor ich über meine Zukunftspläne entscheide."

Sein letztes Spiel als Brighton-Trainer wird De Zerbi am Sonntag gegen Manchester United bestreiten.