Um mit den Liverpool-Fans Kontakt halten zu können: Jürgen Klopp ist jetzt bei Instagram

"Liebe Liverpooler, wir kommen dem Ende näher", sagte Klopp in seinem ersten Instagram-Beitrag. "Am 8. Oktober 2015 haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Ich würde es eine Liebesbeziehung nennen. Vom ersten Tag an war es eine unglaubliche, unglaubliche Geschichte."

Der 56-jährige Deutsche führte aus: "Ich habe es so sehr genossen und ich möchte Euch für all die Unterstützung über die letzten Jahre danken. Für all die Kraft, die Ihr uns gegeben habt. Für mich fühlte es sich immer wie eine Geschichte an, die wir zusammen schreiben. Und so fühlt es sich auch heute an."

Klopp hatte Ende Januar angekündigt, Liverpool am Saisonende nach dann knapp neun Jahren an der Anfield Road zu verlassen. Am Sonntag steht nun die letzte Partie an, am abschließenden Spieltag der Premier League treffen Klopp und Co. auf Wolverhampton.