"Das ist peinlich": Scharfe Kritik an Manchester Uniteds Casemiro nach Horrorauftritt gegen Crystal Palace

Casemiro, etatmäßig im defensiven Mittelfeldzuhause, musste aufgrund von Personalnot in der Defensivzentrale (Harry Maguire fehlte verletzt) als Innenverteidiger an der Seite von Johnny Evans ran. Der 32-Jährige wirkte heillos überfordert und stellte prompt einen Negativrekord in dieser Saison im englischen Oberhaus auf: Laut Squawka wurde Casemiro gegen Palace achtmal ausgedribbelt. So häufig passierte das in dieser Spielzeit noch keinem Profi in einem einzigen Spiel der Premier League.

United steht nach diesem Spiel bei 81 Gegentoren in Pflichtspielen dieser Saison. So viele kassierte der englische Rekordmeister gemäß Opta seit 1976/77 nicht mehr.

Schnell war offensichtlich, dass Casemiro dem Tempo und der Finesse der Palace-Angreifer um den überragenden Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta und den wuseligen Michael Olise nicht gewachsen war.