Ex-Berater von Cristiano Ronaldo bringt Deutschland-Schreck als Chelsea-Trainer ins Spiel

Chelsea hatte am Dienstag bekanntgeben, dass man sich nach einer durchwachsenen Saison von Cheftrainer Mauricio Pochettino trennt. Der Argentinier hatte die Londoner erst vor knapp einem Jahr übernommen.

Mendes trat laut Mirror nun an Chelsea-Besitzer Todd Boehly heran und empfahl ihm Conceicao, der seit 2017 den FC Porto trainiert. Mendes hat dem Bericht zufolge einen engen Draht zu Boehly, nachdem er mit ihm wohl 2022 wegen eines möglichen Wechsels seines früheren Schützlings Ronaldo an die Stamford Bridge in Kontakt stand. Anfang 2023 hatten Mendes und CR7 ihre Zusammenarbeit dann beendet.