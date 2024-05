"Ich könnte es verstehen": Pep Guardiola fürchtet Abgang bei Manchester City

"Ich würde es begrüßen, wenn Stefan Ortega bleibt, das gilt auch für den Verein. Wir werden es ihn spüren lassen, aber ich weiß es nicht", sagte Guardiola auf einer Pressekonferenz.

Ortegas Vertrag läuft zwar noch bis zum Sommer 2025, zuletzt wurde der 31-Jährige aber immer wieder mit einem Abschied nach der laufenden Saison in Verbindung gebracht.

"Jeder hat sein eigenes Leben - Frau, Kinder, Wünsche. Ich denke, es geht ihm gut und er ist wirklich glücklich bei ManCity, aber ich könnte verstehen, wenn er jedes Spiel spielen möchte", meinte Guardiola weiter.

Ortega war im Juli 2022 von Arminia Bielefeld nach Manchester gewechselt, wo er aktuell die Nummer 2 im Kasten hinter Ederson ist. In der laufenden Saison kam der gebürtige Hesse bislang in 17 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er sieben Mal ohne Gegentor blieb.