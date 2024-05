FC Liverpool vs. Wolverhampton Wanderers heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Premier League im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag, den 19. Mai, kommt es am 38. Spieltag der Premier League zum Duell zwischen dem FC Liverpool und den Wolverhampton Wanderers. Die Partie beginnt um 17.00 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool.

Die Ära Jürgen Klopp beim FC Liverpool geht heute zu Ende! Zum letzten Mal steht der Weltklasse-Trainer am heutigen Tag für den LFC als Coach an der Seitenlinie. Beendet Jürgen Klopp seine Karriere bei den Liverpoolern mit einem Sieg?

Jürgen Klopp kann auf eine erfolgreiche Zeit in Liverpool zurückblicken. Zu den größten Erfolgen dürfte der Gewinn der Champions League 2019 und der Premier-League-Erfolg 2020 zählen. Die aktuelle Saison wird Klopp mit seinem Team auf dem dritten Rang beenden.