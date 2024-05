"Die besten Leute, die ich jemals getroffen habe": Jürgen Klopp mit emotionaler Liebeserklärung auf letzter Pressekonferenz als Trainer des FC Liverpool

Es sei heutzutage nicht alles perfekt, "aber die Art der Menschen, wie sie mit dem Leben umgehen, die Art, wie sie dich willkommen heißen und dich behandeln", so Klopp, sichtlich ergriffen, weiter: "Es ist wundervoll zu wissen, dass ich eine große Zeit meines Lebens hier verbracht hatte." Er nehme "fantastische Erinnerungen" mit: "Freundschaften, Beziehungen, die für immer sind." Er habe "den Schlüssel zu dieser Stadt erhalten. Es fühlt sich für mich an wie eine Verantwortung an. Ich denke nicht, dass der Klub meine Hilfe in Zukunft brauchen wird. Aber wenn die Stadt mich braucht, bin ich da."

Klopp wird bei Liverpools Heimspiel am letzten Premier-League-Spieltag gegen die Wolverhampton Wanderers am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) zum 491. und letzten Mal als Trainer des LFC an der Seitenlinie stehen. Der 56-Jährige, der seinen Abschied bereits zu Jahresbeginn ankündigt hatte, hört nach neun Jahren bei den Reds auf und legt eine Fußball-Pause ein.

"Goodbye zu sagen, ist nie schön", sagte Klopp am Freitag. Doch er könne es sagen, ohne traurig oder verletzt zu sein: "Wir hatten eine großartige Zeit." Er werde mit seinem Team versuchen, sich "so gut und so normal vorbereiten wie möglich". Es sei aber "eine Herausforderung dieses Mal". Klopp hofft, "dass wir alle zusammen eine richtig gute Performance auf den Platz bringen. Alle haben es verdient. Es ist viel einfacher, wenn du feierst und davor ein gutes Spiel abgeliefert hast."