FC Liverpool gibt Pläne bekannt: So läuft der Abschied von Jürgen Klopp

Die Abschiedsveranstaltung mit dem Titel "An Evening with Jürgen Klopp & Special Guests" soll am Dienstag, den 28. Mai, in der M&S Bank Arena in Liverpool stattfinden. Der bekannte Komiker und lebenslange Liverpool-Fan John Bishop wird durch den Abend führen und die Veranstaltung mit einer Prise Humor und Sentimentalität bereichern.

Es wird auch musikalische Darbietungen von Bands von der Merseyside, darunter Lightning Seeds und The Zutons, geben. Der Höhepunkt der Veranstaltung wird eine Live-Fragestunde mit Klopp sein, die von Peter McDowall von LFCTV moderiert wird und den Fans einen intimen Einblick in die Überlegungen und Erfahrungen des Trainers während seiner Amtszeit in Liverpool bietet. Dieses interaktive Element bietet den Fans die Möglichkeit, direkt mit Klopp in Kontakt zu treten und Anekdoten und Erinnerungen aus seiner bemerkenswerten Zeit bei den Reds zu erfahren und auszutauschen.

Zuvor wurde berichtet, dass Pläne für eine stadtweite Parade zu Klopps Ehren ad acta gelegt wurden, da er es vorzog, nach dem eher enttäuschenden Ende der Saison keine öffentlichen Feierlichkeiten zu veranstalten.

"Das wird ein ganz besonderer Abend, an dem viele fantastische Erinnerungen ausgetauscht werden und auch viel tolle Musik erklingt", sagte Klopp auf der offiziellen Website des Vereins. "Ich freue mich sehr darauf, diesen Abend mit unseren Fans zu verbringen, dem Herzschlag dieses wunderbaren und einzigartigen Vereins."

In den finalen Partien als Liverpool-Trainer trifft Klopp mit seinem Team auf Aston Villa und die Wolverhampton Wanderers. Besonders im Villa Park muss sich Klopp im Zaum halten, da er bereits zwei Gelbe Karten in dieser Saison erhalten hat. Bei der dritten würde er sein eigenes Abschiedsspiel verpassen.