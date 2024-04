FC Liverpool geht trotz Ärger mit Jürgen Klopp offenbar von Verbleib von Mohamed Salah aus

Obwohl der Vertrag des Flügelstürmers im Sommer 2025 ausläuft, gebe es keine Anzeichen, dass Salah einen Wechsel anstrebt. Daran ändert wohl auch die Auseinandersetzung mit Noch-Cheftrainer Jürgen Klopp am Wochenende nichts.

In der Vergangenheit wurde Mo Salah immer wieder mit einem Wechsel in die Saudi Pro League in Verbindung gebracht. Ganz konkret sei Al-Hilal interessiert, in der Vergangenheit soll es auch Interesse von Al-Ittihad gegeben haben.